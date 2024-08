Kras Repen ambiciozno v novo sezono

Prvi dan priprav nekako spominja na prvi dan pouka. Navdušenje, pozitivna energija, novosti, novi nogometaši, nove zaobljube, novi dresi, nove žoge in še bi lahko naštevali.

V četrtek zvečer so se v športnem centru Darka Škabarja v Repnu zbrali nogometaši Krasa, ki so po lanski sezoni po zmagi v finalu play-offa napredovali v elitno ligo.

Od takrat sta minila dobra dva meseca. Manj kot mesec dni počitka pa so imeli nogometaši, ki so z izbrano vrsto Slovencev v Italiji nastopili na Europeadi v Nemčiji. To so: Dennis Pitacco, Mattia Herve Gotter, Erik Ferluga in Dean Pertot.

Pred začetkom potenja je nogometaše, trenerski štab in prisotne novinarje pozdravil predsednik repenskega društva Goran Kocman, ki je vsem zaželel uspešno sezono in seveda čim več zadoščenj. »Imamo dobro ekipo in tudi določene ambicije. A prvenstvo elitne lige je zelo zahtevno in zmaga tista ekipa, ki igra kontinuirano dobro,« je dejal Kocman. Trener Radenko Kneževič je predstavil program treningov v začetni fazi priprav. Prvi uradno tekmo, pokal elitne lige, bo Kras igral 24. avgusta. Prvenstvo pa se bo začelo 8. septembra.