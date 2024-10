Kras Repen zamudil lepo priložnost

NOGOMET

ELITNA LIGA – Zaostala tekma

Kras Repen – Flaibano Rive d'Arcano 1:1 (1:0)

Strelec za Kras: 9. Velikonja

Kras Repen: Umari, De Lutti, Badžim, Rajčević, Dukić, Catera (Almberger), Perhavec (Kuraj), Grudina, Velikonja, Gotter (Buzzai), Lombardi (Pitacco). Trener: Kneževič.

V zaostalem srečanju nogometnega deželnega prvenstva elitne lige je Kras sinoči pod repenskimi žarometi igral neodločeno 1:1 s furlansko ekipo Rive d'Arcano Flaibano. Za gostitelje se je tekma začela zelo dobro, saj je že v 9. minuti zadel v polno Etien Velikonja, ki je zaključil lepo akcijo Gotterja in Badžima. V prvem polčasu so rdeče-beli ustvarili tri stoodstotne priložnosti za gol, ki pa jih niso izkoristili, kot bi morali. Prvi polčas se je končal s tesnim vodstvom gostiteljev. V drugem polčasu so se gostje opogumili in so po trinajstih minutah uspeli zatresti Umarijevo mrežo. V nadaljevanju je bil Flaibano Rive d'Arcano še nekajkrat nevaren, a se rezultat ni več spremenil. Kras se tako ni uspel približati vodilni dvojici San Luigi – Fontanafredda, ki ima po novem štiri točke prednosti. In prav Fontanafredda bo nedeljski nasprotnik Krasa. Tekma bo v Repnu ob 15.30.