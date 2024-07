Letos v Emilijo - Romanjo in na Tridentinsko

Jadran bo v meddeželni B-ligi tudi v prihajajoči sezoni igral v skupini D severo-vzhodne konference, po pregledu tekmecev prve faze pa je že jasno, da bo letos manj daljših potovanj, na vrsti pa bodo kar trije deželni derbiji.

V skupini D bodo deželo Furlanijo Julijsko krajino predstavljaje štiri ekipe: Jadranu, Sistema Basket Pordenone in tržiškemu Falconstarju, ki so skupaj igrali že lani, se je letos pridružil v višji ligi še goriški Dinamo.

Če je lani Jadran v Lombardijo že v prvi fazi potoval kar štirikrat, zahodne dežele vsaj na začetku prvenstva ne bo obiskal. Jadran čaka letos gostovanje v Emilijo - Romanjo, odhaja pa tudi na Tridentinsko. V skupino D so letosvključili Ferraro (lani v skupini C), na Tridentinskem pa bo v okolici Trenta meril moči z novincem Pergine Valsugana, ki je odkupil pravice Cremone. Novinca v skupini D sta tudi Jesolo in še druga ekipa Padove. Lani je Jadran že meril moči s Petrarca Padovo, letos pa se dodaja še Virtus Padova.

Ob starih znancih Montebbeluni in Oderzu bo v skupni D letos spet tudi ekipa iz Verone - San Bonifacio.

»Namigujejo, da bo Ferrara letos najmočnejša ekipa v skupini. Izvedeli pa smo tudi, da je Montebelluna vendarle dosegla dogovor z Basket Trevisom: ta jim bo nudil perspektivne mladince, da bo v B-ligi nastopala z U19,« je prve namige o novonastali skupini obelodanil športni direktor Jadrana Boris Vitez. Jadranova skupina D se bo v drugih fazi, tako kot lani, nato križala s skupino C, v kateri so tudi že lanski stari znanci.

»Cilj je miren obstanek, predvsem pa si želimo, da bi v rotacije vključevali čim več mladih z Ignjatovičem, Persijem in Lakoseljacem na čelu,« je še napovedal prvi mož Jadrana.

Prvenstvo se bo letos začelo teden dni prej kot lani, torej že v nedeljo, 29. septembra. Obveljalo naj bi, da bo Jadran domače tekme igral na Čarboli ob 18.00, na Opčinah pa še čakajo na dokončno zeleno luč iz Rima.

Konferenca sever-vzhod

Skupina C: Bocconi Milano, Libertas Cernusco, Basket 1995 Pizzighettone, Sansebasket Cremona, Blu Orobica Bergamo, Pall. Gardonese, Basket Iseo, JB Stings Curtatone, SocialOSA Milano, Bologna Basket 2016, Olimpia Castello 2010 Castel San Pietro, New Flying Balls Ozzano

Skupina D: Falconstar Basket Monfalcone, Sistema Basket Pordenone, ŠZJadran, Dinamo Gorizia, Pallacanestro Virtus Padova, Unione Basket Petrarca Padova, Montebelluna Basket, Pallacanestro San Bonifacio, Sporting Oderzo, Basket Club Jesolo, Ferrara Basket 2018, Pergine Valsugana.