Lisa Vittozzi v letošnji sezoni ne bo več tekmovala

Italijanska biatlonka Lisa Vittozzi, zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala v minuli sezoni, ki ima od jeseni težave s hrbtom, se je odločila, da se predčasno odpove celotni sezoni 2024/25, je sporočila Italijanska smučarska zveza (Fisi). Devetindvajsetletna biatlonka iz Plodna je od začetka sezone že večkrat preložila vrnitev. Nastopila je na prvi postaji svetovnega pokala v Kontiolahtiju na Finskem, decembra pa preskočila tekme v avstrijskem Hochfilznu in francoskem Le Grand-Bornandu.

»Odločili smo se, da z vrnitvijo na tekmovanja ne bomo silili, da ne bi dodatno tvegali in ogrozili naslednjih nekaj mesecev treninga,« je v sporočilu za javnost pojasnila Vittozzi. Kot je dodala, so njen glavni cilj olimpijske igre 2026 v Milanu in Cortini.

Vittozzi je minulo zimo prvič v karieri osvojila veliki kristalni globus. Sezono prej je sklenila na tretjem mestu. Lani je v češkem Novem mestu postala tudi svetovna prvakinja na posamični tekmi, temu pa dodala še tri srebrne medalje.