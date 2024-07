Martinenghi poskrbel za prvo italijansko zlato na OI

Italijan Nicolò Martinenghi je zmagovalec plavalne olimpijske preizkušnje na 100 metrov prsno. V včerajšnjem finalu je v Parizu s časom 59,03 premagal olimpijskega in svetovnega rekorderja, Britanca Adama Peatyja, ter svetovnega prvaka, Američana Nica Finka, ki sta si z le dvema stotinkama zaostanka razdelila drugo mesto.

Italijan je v tej disciplini na prejšnjih igrah v Tokiu osvojil bron, z današnjim uspehom pa preprečil Peatyju vpis v zgodovino. Peaty je namreč lovil dosežek Michaela Phelpsa in skušal priti do treh zlatih medalj v isti disciplini na treh zaporednih igrah, potem ko je bil najboljši v Riu 2016 in Tokiu 2020.

V finišu je brez medalje na šele sedmem mestu ostal nekdanji svetovni prvak, Kitajec Haiyang Qin, ki je bil ob obratu sicer najhitrejši.

Martinenghijevo zlato pa je obenem tudi prva italijanska medalja tega leska na letošnjih igrah v Franciji.