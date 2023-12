Matteo Parenzan pristopil v paralimpijsko vojaško športno ekipo

Veronika Sossa

Namiznoteniškemu paralimpijcu Matteu Parenzanu, članu ŠK Kras, so že februarja namignili, da bi lahko dobil mesto v paralimpijski vojaški športni ekipi. Mesto so naposled uradno razpisali poleti, 23. novembra pa je sledil podpis pogodbe v Rimu. »Res me veseli, da so me povabili, saj gre za dodaten korak v moji športni karieri. Zdaj sem profesionalni športnik, v tem je tudi glavna razlika. Res sem lahko zadovoljen, da sem to dosegel že pri 20 letih,« je pojasnil Parenzan, ki smo ga včeraj poklicali pred treningom z državno izbrano vrsto v Lignanu. Pogodba z vojaško ekipo je triletna z možnostjo podaljšanja, če bodo rezultati še tako dobri.

Od namiznoteniških paralimpijcev je prestop v vojaško ekipo uspel doslej samo Giadi Rossi, Parenzan je skratka šele drugi v Italiji, ki mu je uspel preboj do profesionalizma. Članstvo v športni ekipi italijanske vojske (ital. Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa) pomeni seveda tudi dodatno finančno pomoč, a kot pravi openski paralimpijec, se bo športno in študijsko življenje kljub temu nadaljevalo po istem kalupu kot doslej.

Matteo Parenzan bo še naprej branil barve zgoniškega Krasa v ekipnem tekmovanju C2-lige, kjer letos zasledujejo napredovanje. V Zgoniku bo še vedno redno treniral s sparring partnericami Martino in Vanjo Milič. Dres vojaške ekipe bo nosil na državnem prvenstvu, na mednarodni sceni pa bo kot doslej tekmoval z italijansko reprezentanco.