Meta Hrovat se vrača v tekmovalno smučanje

Slovenska alpska smučarka Meta Hrovat je prekinila tekmovalno upokojitev ter bo znova del najboljše slovenske ženske reprezentance za svetovni pokal v alpskem smučanju. Vodja slovenskih smučarskih reprezentanc Janez Slivnik je vrnitev veleslalomistke v tekmovalni pogon potrdil na današnji novinarski konferenci v Ljubljani. Hrovat je lani oktobra nepričakovano končala kariero, a ji vodstvo reprezentanc ni zaprlo vrat ter je bilo ves čas naklonjeno njeni vrnitvi v tekmovalni pogon. Hrovat bo sicer kot poškodovanka izgubila nekaj startnih mest. Oktobra v Söldnu na veleslalomskem uvodu svetovnega pokala pa bo še vedno lahko startala okoli 20. mesta. Poškodbo kolena je sanirala v celoti, tudi zadnja poškodba ji ne dela težav, kondicijsko pa Meta nikoli ni bila sporna, je povedall Slivnik.

To niso edine spremembe v sestavi slovenskih reprezentanc za tekmovalno sezono 2023/24, ki jih bo najprej 15. maja pretresal alpski odbor, alpski zbor pa bo potem dokončno sestavo reprezentanc in finančni načrt potrjeval 24. maja.

Vodstvo reprezentanc se je po koncu sezone, ki je bila ena uspešnejših, odločilo za nekaj rotacij na trenerskih mestih.

Glavni trener ženske ekipe za tehnični disciplini bo po novem Grega Koštomaj, ki je bil doslej vodja moške ekipe za hitri disciplini. Koštomaj bo po novem odgovoren za program Ane Bucik in Andreje Slokar, ki se vrača po poškodbi. V ženski ekipi za slalom in veleslalom bo kot trener še naprej deloval tudi Denis Šteharnik, ki bo skrbel za izvajanje programa Mete Hrovat in Neje Dvornik. V žensko ekipo za tehnični disciplini se bosta vključevali tudi tekmovalki ekipe evropskega pokala Anja Oplotnik in Nika Tomšič. Za to ekipo bo skrbel Aleš Valenti.