Meta Sterni pred DP lahko še napreduje

Kontovelka Meta Sterni (letnik 2000) bo po sedmih letih spet ponesla dres Bora Atletike na absolutno državno prvenstvo. Zadnjo soboto v maju je v Mariboru dosegla normo na 100 metrov z ovirami s časom 13,65, krstni nastop na državnem finalu jo zdaj čaka 29. junija v La Spezii.

Kako dolgo ste pričakovali ta uspeh?

To je sad dveletnih treningov in vloženega truda, potem ko sem se lani morala odpovedati pomembnejšim tekmam zaradi mišičnih poškodb. Pravo zadoščenje je tudi, da sem se na DP uvrstila z doseženo normo, ne pa po dodatnih kvalifikacijah.

V treh tednih ste dvakrat izboljšali osebni rekord, zadnjič v Mariboru tudi dovolj za normo. Kako vam je uspelo?

Na rezultat vpliva vsakič več dejavnikov, psihično in fizično počutje na tekmi, pa tudi vreme, veter ... Obenem ni enostavno na tekmah hitro pokazati vsega, kar piliš na treningih. Na prvi tekmi sezone bi lahko že tekla hitreje, a so me prevzela čustva, ko sem opazila, da vodim. V Mariboru pa so bili pogoji optimalni, prepričana sem tudi bila, da sem normo zmožna doseči. In se je izšlo.

Ali lahko še napredujete?

Seveda. Do državnega prvenstva je še mesec dni časa. Zdaj, ko imam normo že v žepu, se lahko osredotočim na detajle. Verjetno bom večjo pozornost namenila startu, kjer lahko pridobim še desetinko. Na treningu že gre, a moram vse avtomatizirati do te mere, da bom suverena tudi na tekmah. Imam še rezervo. Če pomislim, sem svoj najboljši izid dosegla že na tretji tekmi, navadno pa potrebuješ kar nekaj nastopov, da postaviš v prakso vse elemente, ki jih vadiš na treningu. Da bom ohranila tekmovalno formo pred DP, bom nastopila še na dveh tekmah. Enkrat tudi doma, saj sem prvič prejela vabilo za Triveneto mednarodni miting v Trstu 22. junija. Tekmice bodo hitrejše, a bo to odlična priprava pred DP, kjer bo tudi konkurenca zelo visoka. Vadila bom lahko tudi obvladovanje čustev.