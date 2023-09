Mladi tržaški Slovenec v tehnični ekipi Lune Rosse

Jadralni Pokal Amerike je najstarejše športno tekmovanje na svetu. Prvič so ga priredili leta 1851. Poleg olimpijskih iger sanje vsakega jadralca. Sanje, ki jih je uresničil tržaški Slovenec Nicolas Starc. Še ne 23-letni Barkovljan, seveda član domačega TPK Sirena, je namreč postal član ekipe Luna Rossa Prada Pirelli Team. Italijanska jadrnica bo prihodnje leto naskakovala zmago na 37. izvedbi Pokala Amerike, ki bo potekal v Barceloni od avgusta do oktobra 2024. Starc sicer ne bo na krovu jadrnice razreda AC75, bo pa kot član 34-članske tehnične ekipe Lune Rosse (t. i. shore team) skrbel za razvoj in vzdrževanje hidravličnih sistemov visokotehnološke »leteče« jadrnice.

»V začetku poletja sem prejel nepričakovano povabilo Lune Rosse in bil z ekipo dva tedna na preizkusu v Cagliariju in Barceloni. Ker so bili zadovoljni z mojim delom, so mi ponudili stalno mesto v tehnični ekipi, ki pripravlja jadrnico za Pokal Amerike. Pri Luni Rossi bom skrbel za razvoj in vzdrževanje hidravličnih sistemov,« je z velikim navdušenjem povedal Starc, ki prihodnje mesece preživel v Barceloni. Občasno se bo 150-članska ekipa Lune Rosse, v kateri je ob Starcu še nekaj Tržačanov, vračala v svojo bazo v Cagliari, kjer se bo »skrivala« pred konkurenti.