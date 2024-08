Na Kontovelovo klop se vrača Boban Popovič

Kontovelovi košarkarji se bodo v torek zvečer ponovno zbrali po poletnem premoru in začeli priprave na novo sezono. Po lanskem obstanku bodo tudi v sezoni 2024/25 nastopali v C-ligi, ki pa bo odslej meddeželnega značaja. Poleg 12 ekip iz Furlanije - Julijske krajine bosta namreč v skupini E severovzhodne konference tudi dve ekipi iz Veneta, in sicer Caorle in San Donà. Prvi zbor bo kot po tradiciji na zunanjem igrišču na Kontovelu, v sredo pa bodo začeli s treningi v športnem centru na Rouni pri Briščikih.

Med poletjem je prišlo v Kontovelovem taboru do precejšnjih sprememb, glavna je nedvomno zamenjava na trenerskem mestu. Francesca Perica, ki je pred dvema sezonama ekipo popeljal do zgodovinskega napredovanja v C-ligo, bo zamenjal izkušeni Boban Popovič. Koprski trener se vrača na Kontovelovo klop, saj je ekipo v takratni D-ligi že vodil v sezonah 2016/17 in 2017/18. Peric se sicer ne umika, saj bo sodeloval s Popovičem v vlogi pomočnika.

Tudi v igralskem kadru je prišlo do precejšnjih premikov. V ekipi ne bo več Nika Daneua, kapetana zadnjih sezon Simona Regenta in Francesca Cicogne, ki je že v minuli sezoni dolgo miroval zaradi poškodbe. Slednji bo sicer še sodeloval kot kondicijski trener, dolgoletna stebra Daneu in Regent pa se umikata zaradi osebnih obveznosti. Od lanske zasedbe ne bo več niti nadarjenega branilca Nikolaja Persija, ki je prestopil v Jadranovo člansko ekipo, v kateri si bo skušal izboriti svoje mesto. Iz Jadrana pa se v obratno smer seli Jernej Pregarc, ki bo sicer s Kontovelom igral le do sredine januarja, saj se bo nato odpravil na študijsko izmenjavo v Španijo.

Kot je stalnica zadnjih sezon, pa se bo Kontovelu pridružilo nekaj košarkarjev, ki so v minuli sezoni končali mladinski ciklus v Jadranovih vrstah. Trener Popovič, ki je lani treniral ravno mladinsko postavo združene ekipe v starostni skupini U19, bo tako lahko računal na Viktorja Semena, Jana Glavino, Luco Bellettinija in Nika Vecchieta (vsi letnik 2005).