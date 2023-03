Na Športelu o dejavnosti smučarskih klubov

V oddaji Športel, ki jo vodi Igor Malalan, je bila glavna tema pogovora alpsko smučanje. Tamara Majer za AŠD Mladino, Matej Kalc za SK Brdino in Petra Basezzi za SK Devin so opisali tekmovalne rezultate in ne samo. Spregovorili so o dejavnostih klubov, o temu, ali je finančna kriza udarila tudi na smučarske klube, o sodelovanju med klubi in še o marsičem.

Kamera je obiskala nogometno tekmo elitne lige med Pro Gorizio in Krasom ter odbojkarski derbi med Sočo ZKB Lokanda Devetak in Slogo Tabor Studio Vegliach.

