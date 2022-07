Na voljo vstopnice za SP v odbojki v Ljubljani

Slovenija in Poljska bosta med 26. avgustom in 11. septembrom gostili svetovno prvenstvo v odbojki. Danes se je začela tudi uradna prodaja vstopnic za tekmovanja v Sloveniji, s čimer se je projekt v širšem smislu za javnost tudi uradno začel.

Vstopnice so na voljo na Eventimovih prodajnih mestih ter preko spleta na strani petrol-ticket.si. Cena za predtekmovalni del se bo gibala med 20 in 100 evri, v nadaljevanju pa med 26 in 125 evri. Posebnost letošnjega tekmovanja bodo tudi vstopnice za sedeže neposredno ob igrišču, kar je ena od novosti.

Sloveniji na prvenstvu pripada levji delež tekmovanja, saj bo gostila štiri od šestih predtekmovalnih skupin, s čimer bo vsaj v prvem delu gostila 16 od skupno 24 držav udeleženk, ter polovico tekem osmine finala in četrtfinala. Končnica bo v Katovicah na Poljskem.

Več v jutrišnjem Primorskem dnevniku