Naš športnik bo 19. decembra v Boljuncu

Predstavniki primorskih medijskih hiš z obeh strani nekdanje meje (RTV Slovenija - TV Koper Capodistria, Primorske novice, Primorski dnevnik, Deželni sedež Rai, Slosport.org, pri organizaciji sodeluje tudi ZSŠDI) so se včeraj dopoldne zbrali na prvem sestanku v Kopru, kjer so določili datum in lokacijo letošnjega nagrajevanja najboljših primorskih športnikov, športnic in ekip z obeh strani meje. Prireditev Naš športnik 2024 bo letos na Tržaškem, bolj natančno v občinskem gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu, kjer je bila tudi decembra 2018, oziroma zadnjič na italijanski strani pred pandemijo. Letošnji Naš športnik bo v četrtek, 19. decembra, ob 19.30. Tudi letos bodo nagrajevanje najboljših primorskih športnikov in športnic v živo predvajali po Radiu Trst A in Radiu Koper. Enotno nagrajevanje primorskih športnikov bo letos že enajstič.

V boljunskem gledališču bo za režijo prireditve poskrbel operativni tajnik ZSŠDI ter radijski voditelj Evgen Ban.