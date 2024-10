Navijače vabijo na prvo domačo tekmo

Sinoči so v Tržiču v piceriji MiniMax uradno predstavili špico slovenske moške odbojke SloVolley, ki letos nastopa v moški državni B-ligi. Kot je spomnila Martina Bearzi, ki je vodila večer, se je projekt rodil leta 2022 ravno s ciljem, da bi dosegli B-ligo, kar jim je v drugem poskusu tudi brez poraza uspelo. Vsa društva (Olympia, Sloga Tabor, Val, Soča in Naš prapor) so letos tudi uradno pod pisala sodelovanje.

V imenu društev Olympie in Sloge Tabor, ki upravljata ekipo v B-ligi, je pozdravil predsednik slednje Andrej Maver in se zahvalil vsem odbornikom, ZSŠDI-ju in Zadružni kraški banki Trst Gorica, igralcem in strokovnemu štabu. »Prvenstvo bo vsekakor bolj zahtevno, a prepričan sem, da bomo z navdušenjem in ponosom, ker predstavljamo celotno gibanje, dosegli uspeh,« je izpostavil Maver. Na večeru so bili prisotni tudi predsednik Olympie Filip Hlede, za Val Igor Florenin, za Sočo pa Peter Černic.

»Na sobotni tekmi so že vsi igralci stopili na igrišče. Ne zato, da bi že vsi poskusili ligo, ampak zato, da bi pomagali v tistem trenutku, saj imamo 12 enakovrednih igralcev,« je izpostavil trener Ambrož Peterlin. Kapetan Simon Komjanc pa je dodal: »Že od prvega treninga smo se dobro ujeli, to pa se je še okrepilo, ko smo šli skupaj na priprave v Mežico. Zgleda, kot da bi igrali skupaj že deset let.« Od petih novih igralcev se je predstavil Benečan Gabriele Sicco, ki je pojasnil, da je zadnji dve leti že igral v B-ligi pri Trevisu, zato prvenstvo že pozna.

Predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin je izpostavil, da postaja ekipa deželna slovenska reprezentanca, saj se je s Siccom poleg Trsta in Gorice pridružil še igralec iz Benečije in poudaril, da bodo odbojkarji na majicah nosili tudi znak Slovencev v Italiji. Predsednik ZKB Adriano Kovačič je pojasnil, da je banka že od samega začetka verjela v projekt in ga podprla. Na predstavitvi sta pozdravila predsednika FIPAV Trst - Gorica Paolo Manià in deželne zveze Alessandro Micheli, za Zalet je spregovoril predsednik Sokola Pavel Vidoni, v imenu gostiteljev pa Marko Pahor.

Odbojkarji so navijače povabili, da se jim v nedeljo pridružijo na prvi domači tekmi ob 17. uri v Gorici.