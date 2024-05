Nicholas Bazzarini, dosedanji pomočnik ekipe, bo v sezoni 2024/2025 glavni trener košarkarskega kluba AŠZ Jadran, je sporočilo vodstvo ekipe na družbenih omrežjih. Bazzarini bo s svojo odločnostjo in tehnično pripravljenostjo dal ekipi, ki bo nastopala v meddeželni B ligi, dodaten elan, so zapisali. Dosedanjemu trenerju Gianluci Pozzeccu so se zahvalili za uspešno opravljeno delo v lanski sezoni in želijo v prihodnosti še veliko uspehov.