Nogometni Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil nogometaše Stefana Simeonija (Kras Repen), Kevina Kerpana (Juventina) in Sama Tomasetiga (Sistiana Sesljan), ki so spregovorili o združevanju na mladinski ravni in tudi o bližajoči se Europeadi, na kateri bo nastopala tudi nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji (Žile). Kamere Športela so v svoj objektiv ujele poraz nogometašev Zarje proti Triestini Victory v 1. amaterski ligi in zmago odbojkarjev Sloge Tabor Eutonia proti Fincantieriju C-ligi. Kamere deželnega sedeža Rai so v svoj objektiv ujele izenačenje nogometašev Sistiane Sesljan proti Anconi Lumignacco v elitni ligi. Vprašanje s terena je gostom v studiu postavil nogometaš Zarje Luca Lorenzi.

