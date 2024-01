Novost so hrvaški klubi

Včeraj dopoldne so v palači Gopčević v Trstu predstavili čezmejno nogometno prvenstvo v starostni skupini U15, ki so ga poimenovali 1. Turnir brez meja. Novost letošnje izvedbe je, da bodo nastopali tudi hrvaški oziroma istrski klubi. Na zadnjih izvedbah so na čezmejnem turnirju nastopale ekipe s tržaškega območja in slovenske obale. Letos pa se je v prvenstvo vključila še hrvaška nogometna zveza.

Na novinarski konferenci so bili prisotni predsednik deželne nogometne zveze Figc Lnd Ermes Canciani, delegat tržaške Figc Antonio Podgornik, predsednik MNY KoperBorut Knafelc, ter sekretar Istarske MNZ iz Pulja Robi Fonović. Vsi so poudarili ne samo športni pomen tovrstne športne prireditve, ki druži narode živeče na celotnem območju.

Prvi turnir Brez meja se bo začel v sredo, 7. februarja. V prvem krogu bo JadranPoreč gostil Opicino, Koper bo doma igral proti San Luigiju, Novigrad 1947 se bo pomeril z dekanskim Jadranom, Portorož Piran bo gostil Buje, v uvodnem krogu pa bo prosta tržaška ekipa Trieste Victory Academy. Prvenstvo se bo nato nadaljevalo vse do 10. aprila. Finalni troboj pa bo na sporedu 24. aprila. Ekipe slovenskih društev iz Italije (tudi letos) ne bodo nastopale.