Obe Soči začeli z zmago, tudi Zalet OK

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Soča ZKB Lokanda Devetak – Pordenone Volley 3:1 (25:12, 21:25, 25:22, 25:19)

Soča ZKB Lokanda Devetak: T. Cotič 14, I. Devetak 12, Miklus 12, Vižintin 17, Čavdek (L), Princi 7, Antoni 2, A. Cotič 7; n.v.: S. Cotič, Makuc, M. Devetak, Boškin, Persoglia, Deiana. Trener: Lucio Battisti.

ŽENSKA C-LIGA

Sacile – Zalet ZKB 0:3 (17:25, 24:26, 17:25)

Zalet ZKB: Giurda 7, Gulich 6, F. Misciali 21, Surian 9, Vattovaz 1, Winkler 7. I. Misciali (L1), Furlan, Gabriele, Luxa, Movio (L2), Pelizzari, Stergonšek 0. Trener: Nicholas Privileggi.

Lepšega začetka v prvenstvu C-lige si združena ekipa res ni mogla želeti, saj ima zmaga v gosteh dvojno veljavo, brez izgubljenega seta pa je še toliko slajša. Telovadnica v Sacileju je bila nabito polna, saj so pred tekmo predstavili vse društvene ekipe, ki so s svojimi spremljevalci in navijači stalno zelo glasno in z raznimi navijaškimi pripomočki spodbujale svoje igralke. Zaletovke se niso pustile zmesti in po začetni rahli živčnosti kaj kmalu ujele pravi ritem, iz točke v točko pridobivale na samozavesti in odigrale res lepo tekmo. Sacile odlikuje predvsem odlična obramba, saj žoga zlepa ne pade na tla, a se ji je Zalet ZKB odlično zoperstavil z zelo dobro skupinsko igro. Z ostrimi servisi so gostujoče igralke večkrat oddaljile nasprotnice od mreže, kapetanka Demi Vattovaz je odlično zalagala svoje napadalke, tako da je bil napad raznolik in za nasprotnika nepredvidljiv. Zaletovke so bile domala ves čas v vodstvu, nekoliko bolj napet je bil drugi niz, ki ga je Zalet osvojil z minimalno razliko.

Trener Nicholas Privileggi je bil seveda zelo zadovoljen: »Ker je bila o prva prvenstvena tekma, nismo imeli nobenega videoposnetka, tako da se je bilo treba sproti prilagajati situaciji. Moje igralke so se strogo držale mojih navodil, prav vse so zelo dobro zaigrale, odlično so jih podpirale s svojim spodbujanjem tudi igralke na klopi. Pohvalo zaslužijo res čisto vse, izpostavil pa bi Demi Vattovaz in Petro Gulich.«

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Olympia TS 3:1 (25:14, 25:23, 23:25, 25:17)

Soča: Scocco, J. Cotič, L. Berzacola 4, Komic 21, Paulin 11, Falzari, Tosolini (L), Ferfoglia 1, A. Berzacola 10, Gruden 6, Spindler 1, Menis 7, Soprani, Flospergher (L), Colja. Trener: Aljoša Orel.

MOŠKA D-LIGA

Sporting - Sloga Tabor Studio Vegliach 3:0 (25:23, 25:20, 25:18)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Kalc 4, Lozej 4, Mesar 6, Mezzari 0, Segre 11, Vremec 17, Vattovaz (L), Kralj 0, Mattana, Opačič 0, Petric. Trener: Loris Manià.