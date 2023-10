Od danes spet Športel

Danes ob 18. uri bomo na televizijskih ekranih TV Koper Capodistria lahko spet v živo spremljali športno oddajo Športel (ponovitev okrog 21.30 na Rai 3 Bis ali okrog 23.20 po TV Koper, oddajo si boste lahko sicer ogledali tudi od torka dalje na spletni strani Primorskega dnevnika www.primorski.eu), ki vstopa v 33. sezono.

»Spominjam se začetka. Teklo je leto 1991. Po telefonu me je poklical Sergio Ferrari in me je tako rekoč napotil na avdicijo v Koper. Pred tem sem imel že izkušnje na Radiu Opčine, kjer sem vodil športno oddajo. A pred televizijsko kamero še nisem vstopil,« se začetka televizijske kariere spominja voditelj oddaje Športel Igor Malalan.

Vsako leto poskušate vnesti kako novost. Kako bo letos?

Točno tako. Na začetku vsake sezone skušam uvesti kako novost. Letošnja je rubrika Športna anekdotica, ki bo zamenjala lansko Vprašanje s terena. Športno anekdotico bodo pripravljale sodelavke. Anekdotica zato, ker mora biti koncizna in kratka.

Omenili ste sodelavke. Ali so vse izključno ženskega spola?

Same punce. V tej sezoni bodo s terena poročale sodelavke Katja Canalaz, Jasmina Gruden, Martina Bearzi in Neža Zobec. Vse so z nami sodelovale že v lanski sezoni.

Športel je prava »telovadnica« za mlade novinarje, kajne?

In to od vedno. Z nami so sodelovali, vadili in se uveljavili številni novinarji, ki še danes uspešno nadaljujejo z novinarskim delom v raznoraznih medijih. Tako na televiziji, radiu in časopisu. Na to sem zelo ponosen.

Vemo, da se vsako leto borite, da bi prenovili sceno oziroma pridobili tudi nekaj dodatnih minut v oddaji ...

Velja. A kot vsi vemo, so rezi na TV Slovenija (TV Koper je namreč neke vrste rebro »nacionalke«) na dnevnem redu. Tako, da sem po eni strani zadovoljen, da smo sploh obdržali športno oddajo, ki je namenjena v prvi vrsti slovenskemu športu v Italiji.

O čem pa boste poročali v današnji prvi oddaji?

Jutrišnja gosta bosta predsednica Jadrana Alma Žnidarčič tre tehnični direktor Boris Vitez. Katja Kanalaz pa se bo pogovorila s kotalkarico Poleta Metko Kuk in bo nato spremljala tekmo Krasa Repen.