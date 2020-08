Odbojkarice Soče v D-ligi

SOVODNJE – Ženska članska ekipa Športnega združenja Soča, ki je lani uspešno nastopala v 1. diviziji, bo v novi sezoni 2020/21 vključena v deželno D-ligi. Zveza Fipav je sovodenjskemu društvu 20. avgusta sporočila, da je prišlo pri sestavi lestvic tržaško-goriškega odbora Fipav do napake. Julija je namreč kazalo, da bo v višjo ligo vključen Staranzano, saj je tržaško-goriški odbor določil, da bo obveljala lestvica po rednem delu 1. divizije, kjer je bila Soča šele sedma. A so iz Rima naposled sporočili, da mora na vseh ravneh obveljati državno pravilo in torej razvrstitev po zadnji odigrani tekmi. V obnovljeni lestvici pa je bila Soča najboljša. Odborniki Soče so se po povabilu v višjo ligo naposled takoj zbrali in po debati odločili, da sprejmejo mesto v deželni ligi. Soča bo tako prvič v skoraj štiridesetletni zgodovini kluba igrala v deželni ligi. Ekipo bo tudi v novi sezoni vodil domači trener Luca Milocco.

Pri Soči si je po istem sistemu višjo ligo zagotovila tudi moška ekipa, ki je »napredovala« v C-ligo.