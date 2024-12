Odbojkarska liga narodov 2025 spet tudi v Ljubljani

Odbojkarska liga narodov se bo leta 2025 drugič zapored vrnila v Slovenijo, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Dvorana Stožice bo med 16. in 20. julijem prihodnje leto gostila enega od njenih treh prestižnih turnirjev. V Ljubljano ob svetovnih prvakih Italijanih prihajajo še Srbi, Nizozemci, Ukrajinci in Kanadčani.

Liga narodov pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze vsako poletje poteka od leta 2018, v njej pa nastopajo najboljše reprezentance sveta. Od leta 2021 je med njimi tudi slovenska. Slovenci so prvenec med odbojkarsko elito v Riminiju končali na visokem četrtem mestu, leta 2022 so bili deseti, lani pa so na Poljskem znova le za las ostali brez odličja. Novo priložnost za dokazovanje bodo imeli že prihodnje leto, ko se bo elitno odbojkarsko tekmovanje s prvimi turnirji za ženske in moške začelo v Kanadi, Braziliji in na Kitajskem.Prve bodo na igrišča stopile odbojkarice, ki jih uvodni nastopi čakajo med 4. in 8. junijem v Ottawi, Rio de Janeiru in Pekingu, slovenske odbojkarje pa prvi boji čakajo med 11. in 15. junijem v Rio de Janeiru.