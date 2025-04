»Na Nizozemsko odhajamo s spodbudno popotnico«

Ali bo Trst prvič v zgodovini osvojil evropski pokal, ali bo moral na to še počakati? To bomo izvedeli jutri zvečer, ko bo prišlo do povratnega dvoboja v finalu ženskega evropskega pokala Euro Cup med nizozemskim De Zaanom in tržaškim Pallanuotom Trieste, začetek tekme ob 20.30). Na prvi tekmi v bazenu Bianchi v Trstu so prevladale Nizozemke, a z enim samim golom razlike - končni izid je bil 9:10 - tako da imajo tržaške vaterpolistke še vse možnosti, da se naslova veselijo. Teden zatem se bo zaključil tudi redni del sezone A1-lige in Tržačanke so se že uvrstile v končnico za naslov. Startale bodo s petega mesta. Pred odhodom na Nizozemsko pa smo se pogovorili s trenerjem tržaške ekipe Paolom Zizzo.

Na prvi tekmi ste izgubili, a ...

Tekmo smo začeli slabo, morda z določeno tremo, in zaradi tega so nam nasprotnice pobegnile. Z zvrhano mero požrtvovalnosti smo nato uspeli De Zaan ujeti, kar pa nas je precej stalo na fizični ravni. Najbrž zaradi tega smo nato v zadnji četrtini zamudili nekaj priložnosti, da bi celo prevzeli vodstvo in smo tudi prejeli gol, ki se ga na taki ravni nikakor ne sme prejeti. Bili smo naivni. Ampak navsezadnje smo izgubili z enim samim golom razlike proti zelo solidnemu nasprotniku, čeprav smo naredili kar nekaj napak. To je zelo spodbudno v vidiku povratnega srečanja.

Med drugim je De Zaan zadeval s številnimi igralkami. Kar gotovo povzroča težave obrambi, ki se ne more posebno posvetiti le nekaterim igralkam.

To velja za prve tri četrtine. V odločilnih trenutkih tekme pa sta imeli glavno vlogo sestri Rogge. Naš cilj je, da ju omejimo, to bi gotovo povečalo naše možnosti preobrata. Bistveni pa sta še dve stvari. Moramo igrati brez treme in tekmo moramo začeti takoj maksimalno, torej ne smemo ponoviti napake iz prve tekme. Obenem smo v teh dneh preizkušali spremenjene načine napadanja, ker ima De Zaan nekoliko neobičajen sistem obrambe.