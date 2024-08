Odmevna okrepitev v Jadranovih vrstah

Čez teden dni se bodo Jadranovi košarkarji, ki bodo tudi v letošnji sezoni nastopali v meddeželni B-ligi, ponovno zbrali po poletnem premoru. Članska ekipa, ki jo po novem vodi trenerski par Bazzarini-Heiligstein bo priprave začela v torek, 20. avgusta, v športni dvorani na Rouni pri Briščikih.

Jadranovo vodstvo je z veseljem naznanilo, da je celotno jedro lanske ekipe potrdilo svojo prisotnost. Dres združene ekipe bodo torej še naprej nosili Matija Batich, Borut Ban, Carlo De Petris, Saša Malalan, Marko Milisavljević in Lukas Jakin. Pri Jadranu ostajata tudi Jacopo Demarchi in italijanski mladinski reprezentant Luka Ignjatović. Vprašljiv je le status Jerneja Pregarca, ki bo z novim letom odšel na študijsko izmenjavo v tujino. Novinca v ekipi pa sta perspektivna mlada košarkarja Ivan Gulič, ki se je doslej kalil pri klubu Pallacanestro Trieste, in Nikolaj Persi, ki je v zadnjih sezonah nastopal za Kontovel.

V sezoni 2024/25 bo Jadranov dres oblekel slovenski orjak Jure Besedić, s katerim bo Jadran zakrpal vrzel na centrskem položaju po odhodu Dujeta Rađe in Parideja Bianchinija. Gre za izkušenega 32-letnega košarkarja, ki izstopa s svojo postavnostjo, saj je visok kar 208 cm in težak 125 kg. Besedić, ki je svojčas nastopal za vse slovenske mladinske reprezentance od U16 do U20, je v lanski sezoni nastopal za ekipo Bakery Piacenza v italijanski B-ligi, v zaključku pa je oblekel dres slovenskega prvoligaša Hopsi Polzela. Ni znano, ali bo Besedić zadnja Jadranova okrepitev, saj strokovni štab še naprej spremlja dogajanje na košarkarski tržnici.