Odsvetujejo obisk gora

V prihodnjih dneh bo zaradi novozapadlega snega velika nevarnost snežnih plazov v gorah. Na slovenski agenciji za okolje obisk gora v naslednjih dneh odsvetujejo. Tudi na Planinski zvezi Slovenije priporočajo, da se planinci izognejo območjem z znatno stopnjo nevarnosti. Podobno velja tudi v Furlaniji - Julijski krajini, kjer Civilna zaščita in gorska reševalna služba opozarjata, naj ljubitelji gora počakajo na normalizacijo razmer.Pri obiskih nižjih predelov svetujejo previdnost ter primerno opremljenost in pripravo. Obisk gora je dober za boljše psihofizično počutje. A se morajo planinci obnašati odgovorno - tako z vidika varnosti v gorah kot z vidika varnostnih ukrepov za zajezitev koronavirusa. Priporočajo, naj planinci poskrbijo za razpršeno obiskovanje gora, kjer je to seveda mogoče, in s tem preprečijo gnečo na posameznih območjih.»Glede na tendenco snežne odeje in njene preobrazbe svetujemo, da si izberete nižje ležeče predele in se v celoti izognete območjem, kjer je znatna (3. stopnja) nevarnosti snežnih plazov. Neizkušenim posameznikom v celoti svetujemo, da se izognejo tudi območjem z zmerno nevarnostjo snežnih plazov,« so pri Planinski zvezi Slovenije (PZS) povzeli nasvete strokovnega sodelavca planinske zveze in gorskega reševalca Matjaža Šerkezija.

