Tudi območje pri Rdeči hiši bo zasedlo gradbišče

Jutri se bo z mesecem zamude vendarle začela prva faza del v sklopu regeneracije območja pri Rdeči hiši. Tako bo v mestu zraslo še eno gradbišče, siva ploščad pri Rdeči hiši pa bo ob zaključku prve faze del postala zelena. Prvi sklop del, v vrednosti 3,3 milijona evrov, predvideva predvsem ozelenitev območja in ureditev novih kolesarskih stez ter pešpoti. Za asfaltiranje dotrajane ploščadi in namestitev sanitarij pa bo treba počakati na začetek drugega sklopa del.

Območje pri Rdeči hiši bodo izboljšali v vidiku EPK 2025, saj načrtujejo, da bo ploščad gostila množične dogodke. Poleg tega bo vhod v mesto na meji z bližnjo Slovenijo pridobil na videzu in uporabnosti. Dela, ki so jih zaupali ronški družbi Ici Coop, bodo trajala sedem mesecev. Potrebna sredstva je zagotovila Dežela Furlanija - Julijska krajina.

Projekt je izdelala širša ekipa pod vodstvom goriškega studia za arhitekturo Luigi Di Dato. Sodelovali so studio Favi Spangher in strokovnjaki Paolo Tomasi, Marco Donda, Stefano Lipanje ter Daniela Divkovic. Območje Rdeče hiše bodo preuredili v luči večje trajnosti in varne mobilnosti. Ploščad bo od cestišča ločevala živa meja, rastline bodo posadili tudi pred tamkajšnjimi stavbami, kar bo pripomoglo k znižanju koncentracije ogljikovega dioksida v zraku in hlajenju območja, kjer trenutno prevladuje asfalt.