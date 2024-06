Politična in povezovalna vloga nogometne Europeade

Koliko smo pripadniki evropskih narodnostnih ter jezikovnih skupnosti močni in vplivni, smo občutili na včerajšnjem uradnem odprtju evropskega nogometnega prvenstva manjšin oziroma Europeade v Schleswigu v severni Nemčiji. »A močni smo le pod pogojem, če nastopamo skupno in složno,« je poudaril predsednik FUEN-a (Federalistične unije evropskih narodnostih skupnosti) Lorant Vincze, tudi sam član več kot milijonske madžarske manjšine v Romuniji. Predsednik FUEN-a je v nadaljeval dodal: »In izbrali smo prav šport oziroma nogomet, ki še najbolj druži ljudi po celem svetu.«

Uradna slovesnost

Uradno odprtje Europeade je bilo v (obširnih) prostorih privatne danske šole v Schleswigu, ki jo finansira danska država. Zanimivo je, da 60 odstotkov dijakov in dijakinj prihaja iz čisto nemških družin, da bi se tu naučili danščine, jezika območja in soseda, ter danske kulture.

Dancev v Nemčiji je okrog petdeset tisoč. »Jedro« manjšine, tisti del, ki je najbolj aktiven, pa je bistveno manjše, okrog 15 tisoč. A so finančno močni in predvsem zelo dejavni.

Uradna prireditev je bila zelo enostavna, a prijetna. Odprla jo je glasbena skupina domače (danske) glasbene šole. Nastop je začinil spretni žongler, ki si je prislužil aplavz nad dvesto gostov iz celotne Evrope. V imenu organizatorjev je prvi stopil za mikrofon predsednik FUEN-a Vincze.

Največji smeh je nato požel Ministerpräsident oziroma guverner dežele Schleswig-Holstein Daniel Günther (CDU), ki je omenil tudi evropsko prvenstvo v Nemčiji ter sinočnjo tekmo med Nemčijo in Dansko, ki je bila v najbolj severni nemški deželi seveda zelo občutena. »Za koga bodo danes (včeraj op. av.) navijali naši domači Danci in Nemci,« je hudomušno vprašal in dodal ... »Vesel bom tako ali drugače, če napredujejo eni ali drugi.«

Predsedniku dežele Schleswig-Holstein je sledil nastop predsednice južno-danske regije Syddanmark Stephanie Lose.

Pisani in živahen mimohod

Mimohod vseh triintridesetih reprezentanc (24 moških in devetih žensk) je bil na zunanjem nogometnem igrišču. Kot prvi so se predstavili rumeno-modri Nemci iz Šlezije na Poljskem, ki so korakali z zastavo Šlezije in Nemčije. Sledili so Aromuni iz Romunije. Ena najbolj številnih delegacij je bila južnotirolska. Moška ekipa južnotirolskih Nemcev je osvojila vse štiri dosedanje Europeade. Pred dvema letoma so na Koroškem v četrtfinalu premagali Žile z 1:0. Tudi letos sodijo med favorite. Nekje vmes so zakorakali Slovenci v Italiji, z majicami zelene fluorescentne barve ter z zastavo Žil in novim logotipom, stiliziranim srcem, ki bo odslej neke vrste zaščitni znak vseh Slovencev v Italiji.

Za Žilami so se predstavili Lužiški Srbi, ki so na Europeadi že prava stalnica. Serbsko Muštwo je pravzaprav zelo priljubljeno in je poželo bučen aplavz. Podobno kotLadinci, katerim so najbolj zaploskali švicarski Retoromani. Srbi iz Hrvaške so se še kako dobro spominjali Žil, proti katerim so na Koroškem izenačili 1:1. »Vidimo se v finalu,« so dejali selektorju Mariu Adamiču.

Iz Italije so bili še Ladinci in prvič tudi Furlani, ki so se predstavili v belih dresih in furlanskim grbom ter s furlansko zastavo. Vodja odprave je predsednik športnega krovnega društva ASF (Asociazion sportive Furlane) Daniele Puntel. Furlani, ki so nastanjeni v Schleswigu, so v severno Nemčijo pripotovali včeraj. Danes pa bodo igrali proti Žilam. Za medije so bili najbolj zanimivi Okcitanci, ki so se predstavili s posebnimi rdečimi čepicami. Glasno so zapeli tudi okcitansko himno.

Več v jutrišnji (nedeljski) izdaji Primorskega dnevnika.