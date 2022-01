Openska jadralka s Slovenijo uspešna na mladinskem SP

Še ne 18-letna Mija Škerlavaj (letnik 2004) se je sredi decembra s slovensko jadralno reprezentanco udeležila mladinskega svetovnega prvenstva pod okriljem svetovne jadralne zveze World Sailing. Tekmovanje je potekalo v Omanu. V mešani posadki z Martinom Frasom je tekmovala v razredu 420 in v moški konkurenci (mešani dvojci so uvrščeni v moško lestvico) zasedla zelo dobro 9. mesto. Mlada Openka je sicer članica barkovljanskega TPK Sirena, tekmuje pa za JK Pirat iz Portoroža, kjer tudi trenira. Z jadranjem se ukvarja približno 10 let, s Frasom pa sodeluje že dobri dve leti. Mlada jadralca portoroškega kluba sta nase že opozorila z naslovom državnih prvakov leta 2020 in dobrimi uvrstitvami na različnih mednarodnih tekmovanjih. V Omanu sta ob rahlem vetru, ki jima sicer ne ustreza, jadrala zelo konstantno in se na po devetih plovih uvrstila na končno 9. mesto v konkurenci 22 posadk.

Slovenski jadralci so na mladinskem SP v predolimpijskih oz. pripravljalnih klasah v Omanu dosegli izjemen ekipni uspeh, saj so se kot reprezentanca uvrstili na skupno 11. mesto. Zveza World Sailing je namreč po koncu tekmovanja sestavila lestvico reprezentanc. Teh je bilo skupno kar 59, vsaka država pa je lahko v posamezni klasi (teh je bilo 11) tekmovala le z eno jadrnico. Slovenija je bila zastopana v štirih, poleg 9. mesta dvojca Škerlavaj-Fras pa je vknjižila še 7. mesto Alenke Valenčič (Ilca 6) in celo dve kolajni. V razredu Ilca 6 (pripravljalna klasa za olimpijsko Ilca 7) je bil Luka Zabukovac drugi, v razredu 29er (pripravljalna klasa za olimpijsko 49erFX) pa sta bili Alja Petric in Katja Filipčič tretji.