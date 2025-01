»Pallacanestro Trieste predvaja moderno košarko z zanimivo filozofijo igre«

S slovenskim košarkarskim trenerjem Andreo Muro, ki letos vodi tržaško Futuroso v ženski A2-ligi, smo se pogovorili o dosedanjem poteku sezone v moški A-ligi ter o nastopih njegovih deklet.

Pallacanestro Trieste je prvo polovico sezone v A-ligi sklenil na 7. mestu z 9 zmagami in 6 porazi. Kako bi ocenili dosedanje nastope tržaške ekipe?

Doslej so Tržačani nastopili več kot solidno in prikazali tudi lepo košarko, ki sloni na hitrih napadih ter pravi mešanici meta za tri točke in igre pod košem. Ekipa predvaja moderno košarko. Ne gre za improvizacijo, kot se zdi navzven, ampak za zanimivo filozofijo igre, kar mi je potrdil tudi košarkar Stefano Bossi. Potek sezone so sicer krojile nekatere poškodbe, brez katerih bi bil verjetno položaj na lestvici še nekoliko boljši. Ekipa je zelo dobro sestavljena, ameriški košarkarji so vsi kakovostni in moštvo je v popolni sestavi zelo konkurenčno.

Kot ste omenili, je športni direktor Michael Arcieri pripeljal zelo dobre tujce. Kateri izmed teh vas je najbolj navdušil?

Zelo všeč mi je Markel Brown, ki sem ga že prej poznal, prijetno presenečenje pa je nedvomno Jarrod Uthoff. Pred prihodom v Trst je sicer igral na Japonskem, v ameriški univerzitetni ligi NCAA pa je že opozoril nase. Spominja me na Hrvoja Perića. Uthoff je moderna »štirica«, ki dobro meče za tri točke in zna igrati s hrbtom proti košu. Je pameten košarkar, ki zelo dobro bere igro.

Katere so vrline tržaške ekipe, katere pa šibke točke?

Prva peterka je kakovostna, dobro pa igrata tudi prvi menjavi Ruzzier in Candussi. Žal ima trener Christian nekoliko kratko klop s Campograndejem, Reyesom in do pred kratkim Bossijem. Marsikatera druga ekipa premore solidno drugo peterko, ki je Pallacanestro Trieste nima. To se v dolgi in naporni sezoni lahko na koncu pozna. Prednost tržaške ekipe pa je tudi vroče vzdušje v domači dvorani.

Preidimo na žensko A2-ligo, v kateri Futurosa zaseda 4. mesto v skupini B. Ste z dosedanjim potekom sezone zadovoljni?

Smo zadovoljni, škoda le, da smo bili po polovici sezone peti, tako da se nismo uvrstili v final-eight italijanskega pokala. Kljub nekaterim težavam s poškodbami dekleta dobro igrajo. Kmalu pa bo ekipa spet popolna. Doslej smo zatajili le na domači tekmi s Trevisom. Imamo mlado in talentirano ekipo, ki dobro trenira in je v primerjavi z lansko sezono vidno napredovala.

V A1-ligi v dresu Faenze igra goriška Slovenka Anna Turel. Spremljate kaj njene nastope?

Seveda, saj Anno poznam že od malih nog. Ob tem je trener Faenze moj prijatelj Paolo Seletti, tako da pozorno spremljam ravno nastope njegove ekipe. Anna je doslej dokazala, da si zasluži mesto v A1-ligi. V napadu igra samozavestno in ima za novinko tudi solidno minutažo.