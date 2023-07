Philipsen še četrtič v sprintu

Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Franciji. Na 179,8 km dolgi trasi od Clermont-Ferranda do Moulinsa je 25-letni Belgijec za četrto etapno zmago na letošnjem Touru premagal Nizozemca Dylana Groenewegna in Nemca Phila Bauhausa. Med favoriti za skupno zmago ni prišlo do sprememb.

Še naprej namreč vodi Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki ima 17 sekund naskoka pred Slovencem Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates). Tretji je Avstralec Jai Hindley (Bora-hansgrohe), ki pa zaostaja že 2:40 minute.

Za favorite najlažja etapa ta teden se je začela bolj mirno kot torkova, ko so si napadi sledili eden za drugim. Tokrat je glavnina v ospredje spustila tri ubežnike, zadnjega od njih pa ujela 13 km pred koncem etape in nekaj tehnično zahtevnimi kilometri.

Pričakovano je v Moulinsu prišlo do sprinterskega obračuna, zmagovalec pa je bil še četrtič v petih bolj ravninskih etapah Philipsen. Zanj je bila to 33. zmaga v karieri ter jubilejna deseta letos. Ciljno črto je prečkal pred Groenewegnom (Jayco-AlUla) in Bauhausom (Bahrain Victorious), ki sta bila povsem brez moči proti letos najboljšem sprinterju Toura.

Od slovenskih kolesarjev so vsi trije etapo, v kateri je padlo tudi nekaj dežja, varno končali etapo. Pogačar je ciljno črto prečkal v času glavnine na 20. mestu.

Luka Mezgec (Jayco-AlUla) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious) sta odlično opravljala vlogo pomočnikov. Mezgec je svojega sprinterskega kapetana Groenewegna pripeljal v sijajen položaj še 400 m pred ciljem, tudi Mohorič pa je za Bauhausa opravil veliko dela v zadnjih 15 km.

V četrtek bo na sporedu precej bolj zahtevna etapa od Roanna do Belleville-en-Beaujolaisa (168,8 km). Kolesarji bodo morali v razgibani etapi premagati pet kategoriziranih vzponov. Na zadnjem z vrhom okoli 28 km pred ciljem bodo delili tudi bonifikacijske sekunde.