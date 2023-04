»Po razpletu afere Varese je boj za obstanek v A-ligi še bolj zapleten«

Z agentom Massimom Rasenijem smo se zadnjič pogovorili pred začetkom letošnje košarkarske A-lige, tokrat pa smo tržaškega Slovenca, ki sicer živi v Bielli, zmotili pred nedeljsko odločilno tekmo ekipe Pallacanestro Trieste za obstanek med elito.

O usodi tržaške ekipe bo v veliki meri odločal razplet nedeljske tekme proti Veroni. Mislite, da se bo Pallacanestro Trieste uspel rešiti?

Logika pravi, da ima domača ekipa določeno prednost, povrh tega je trenutno Verona v slabem stanju. Podobno kot v Trstu so tudi v Veroni letos marsikaj zgrešili pri sestavi ekipe. Med sezono so skušali popraviti napake, a bistvenega napredka ni bilo. Tekma bo vsekakor napeta, a bodo lahko Tržačani računali na polne tribune. Čeprav je očitno, da znotraj ekipe nekaj ni v redu, bi morali z zmago vendarle ohraniti dobre možnosti za obstanek. Gotovo je le, da bo poraženec nedeljskega dvoboja dejansko obsojen na izpad.

Je pa po sredini odločitvi košarkarske zveze, da zmanjša kazen Vareseju, zdaj vse bolj zapleteno. Varese se z eno zmago reši, večje težave pa imajo ostali konkurenti. V zadnjih dveh krogih je še nekaj medsebojnih obračunov, ki bodo na koncu odločilni. Težek spored ima denimo Scafati. Je pa s tako lestvico še vse odprto.

Kaj pa menite o razpletu afere Varese?

Klub je očitno naredil določene napake, je pa vodstvo Vareseja ob prizivu le dokazalo, da je šlo za nenamerno dejanje. Vsakič, ko se v takih primerih poseže v lestvico, so tem odločitvam podvržene tudi druge ekipe. To se je letos že pripetilo v nogometni A-ligi. Varese je vsekakor z izgubo play-offa utrpel veliko finančno škodo, tudi če se bo na koncu rešil. Ekipa je odigrala zelo dobro prvenstvo, vedno ima polno domačo dvorano, ob tem pa gre za klub z desetimi državnimi naslovi, dolgo tradicijo in z velikim Luisom Scolo v vlogi izvršnega direktorja. Najbrž je vse to vplivalo na končno odločitev zveze.

Kako si razlagate tako nihajoče predstave tržaške ekipe, čeprav je prihod novih lastnikov vlil vsem v klubu veliko pozitivne energije?

Resnici na ljubo še nisem razumel točnih namer novih lastnikov Pallacanestro Trieste. Ob predstavitvi so trdili, da želijo iz košarke ustvariti nek biznis, to pa je v evropski košarki dejansko nemogoče. Ni mi jasno, kako bi jim to lahko uspelo, sem pa obenem zelo radoveden. Že v nogometu to uspeva le redkim klubom. Sicer sem osebno spoznal novega predsednika Pallacanestro Trieste Richarda De Mea, zdi se mi resna oseba. Želim mu vse najbolje, a menim, da bo težko uresničil svoj načrt.

Kar se pa tiče ekipe, je bila denimo zmaga proti bolonjskemu Virtusu varljiva. V letošnji sezoni se je večkrat pripetilo, da sta tako Virtus kot Armani po tekmah v evroligi takoj zatem izgubila v domačem prvenstvu. V Trstu so pred sezono slabo sestavili ekipo. V postavi ni bilo igralca na položaju trojke. Prvemu organizatorju igre Davisu so med sezono priključili Ruzzierja, ki je zelo dober košarkar, povrh tega še Tržačan, po njegovem prihodu pa se je porušilo ravnovesje v ekipi. Pacher, za katerega sam skrbim kot agent, se nikakor ni znašel in se je nato vrnil v njemu bolj primerno A2-ligo. »Naš« je tudi Lever, ki je dober igralec, a mora še dozoreti. Na položaju krilnega centra je klub med sezono pripeljal Terryja, ki ima izjemne fizične lastnosti, ni pa primeren tip igralca za tisto vlogo. Zadnja okrepitev Hudson se je poškodoval takoj po prihodu, tudi on pa najbrž ne bi naredil razlike na igrišču. Bartley je pokazal določeno kakovost, ni pa vedno zanesljiv. Skratka, napak je bilo kar nekaj. Igralce sta izbrala izključno trener Legovich in takratni predsednik Ghiacci. Odsotnost športnega direktorja sprva ni bil problem, zdaj pa še kako pozna.