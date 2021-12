Pod oljkami v Bregu ... tokrat s športniki

Stenski koledar Pod oljkami v Bregu, ki ga od leta 2002 pripravlja Konzorcij olja Tergeste Dop v sodelovanju z Občino Dolina in drugimi sponzorji, je danes dopolne tik po uradi predstavitvi na dvorišču Taverne B'lunc, stopil med ljudi. Ličen, barvan, oblikovno dovršen in skladen ima letos, po zamisli idejnega vodje Borisa Pangerca, v ospredju športnike: tiste, ki napovedujejo svetlo prihodnost, pa tudi take, ki so se s svojimi športnimi uspehi zapisali v zgodovino.

S predstavitvijo koledarja so se začela tudi (sicer zelo okrnjena zaradi pandemije) božična praznovanja v Bregu. Prisotne je pozdravil župan Sandy Klun, prisoten je bil tudi predsednik Društva oljkarjev Istre Elvin Klobas, osrednji govor pa so zaupali predsedniku ZSŠDI Ivanu Petelinu, ki je z navdušenjem pozdravil projekt in še spomnil, koliko skupnega imajo oljke in športniki.

Za oblikovno plat koledarja sta poskrbela Aleš Berce in Sharon Kante, med sodelavalci je tudi Antonio Gersinich.