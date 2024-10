Podnebne spremembe in varnost smučarjev glavni skrbi Fisa

Čez tri tedne se bo na ledeniku Rettenbach z veleslalomsko premiero tradicionalno odprla že 59. sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Pred začetkom sezone je pogled na prihajajoče izzive podal Peter Gerdol, direktor svetovnega pokala za ženske. V sredo je kot član delegacije Mednarodne smučarske zveze (Fis) skupaj z direktorjem svetovnega pokala v alpskem smučanju za moške Marcusom Waldnerjem in njegovim pomočnikom za tehnične discipline Janijem Hladnikom obiskal Kranjsko Goro. Ta bo leta 2025 dvakrat prizorišče tekmovanj za svetovni pokal - januarja za ženske, potem ko je Maribor izgubil Zlato lisico, in marca za moške.

Zadovoljen je bil s kranjskogorskimi prireditelji, ki nameravajo z investicijami v naprave za zasneževanje preprečiti morebitne nepričakovane scenarije. »Mislim, da smo dobili dovolj dobra zagotovila, da bomo zimo pričakali v boljšem stanju kot lani,« je dejal Gerdol, ko je slišal zagotovila, da bodo z zasneževanjem začeli takoj, ko bo mogoče.

Vodenje svetovnega pokala za ženske je Gerdol prevzel v za zimske športe zahtevnem obdobju, ko so zaradi klimatskih sprememb ogrožena tudi visokogorska smučišča. »Moramo sprejeti, da se podnebje spreminja, in s tem moramo živeti. Ne smemo misliti, da se to ne dogaja. Koledarje smo malo priredili. Najbolj rizična prizorišča smo odstranili s koledarja,« je priznal.

Smučarje v sezoni 2024/25 čaka klasičen spored s tekmovanji večinoma v Evropi z edino večjo selitvijo v Severno Ameriko. Pod novim predsednikom zveze Fis Johanom Eliaschem so se znova obudila razmišljanja o poletnih tekmovanjih na južni polobli v času njihove zime. »Dejansko se o tem govori. Mi smo vendarle svetovni pokal in ne alpski pokal, kar pomeni, da ne moremo imeti celotne sezone samo v Alpah. To je vsem jasno,« je v zvezi s tem dejal Gerdol.

A je do uresničitve velikopoteznih načrtov dolga pot: »Selitve na druge celine, predvsem na južno poloblo, so povezane tudi s financami, z vprašanjem marketinških pravic. Kar smo lahko slišali od naših odgovornih za trženje, je avgusta ali septembra zelo majhen interes za alpsko smučanje in bi poletna alpska tekmovanja zelo težko tržili. Torej moramo upoštevati tudi, koliko bi nas vse skupaj stalo. To pomeni, da v tem trenutku ne vidim kakšne večje možnosti, da bi se v kratkem šlo na južno poloblo,« je pojasnil.

V pretekli sezoni se je v ospredje medijskega poročanja pririnilo tudi vprašanje hudih padcev in poškodb. »Nihče si ne želi poškodb. Po sezoni smo analizirali, zakaj so se dogajale, in sprejeli ukrepe. Od letos naprej bo v hitrih disciplinah obvezna uporaba zračnega meha, ‘airbaga’, in to je nekaj, kar lahko pripomore k zmanjšanju poškodb, predvsem v zgornjem delu telesa. Treba pa je upoštevati tudi, da gre za vrhunski šport, v katerem tekmovalci gredo skoraj vedno čez svojo mejo in določene poškodbe so del tega. Na vse načine skušamo, tudi s pripravo prog in z varnostnimi mrežami, čim bolj zmanjšati poškodbe, ampak 100-odstotni ne bomo nikoli,« je dejal Gerdol.