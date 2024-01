Pot v Rio jih je ponesla do reprezentance

Po Jani Germani, ki že kroji svetovni vrh, je med najperspektivnejšimi mlajšimi jadralci pri nas Noah Samuel Barbiero (2007), ki se je pred kratkim vrnil s svetovnega prvenstva v razredu 420 v Riu de Janeiru. S sotekmovalcem sosednjega kluba SVBG Matteom Mionijem (2008) sta njun krstni nastop med svetovno elito zaključila na spodbudnem 23. mestu med 78 prijavljenimi. »To je izvrsten rezultat, če vemo, da sta ravno v začetku leta, torej tik pred začetkom prvenstva, prestopila tudi v starostno kategorijo U19. Pika na i so tudi tri uvrstitve med deseterico,« je nastop ocenil njun trener, Koprčan Matjaž Antonaz, ki od leta 2002 vodi mlade jadralce v dvosedu na osi Sirena-Čupa in SVBG. Pod njegovim vodstvom je v Riu tržaška naveza Lisa Vucetti in Vittorio Bonifacio iz kluba SVBG osvojila srebrno kolajno.

V Riu de Janeiru je tržaška ekipa jadrala med 5. in 10. januarjem v srednje močnem vetru z močnimi tokovi, »k sreči pa je bil val obvladljiv,« je razmere na regatnem polju, ki je bilo tisto iz olimpijskih iger v Riu 2016, opisal trener Antonaz. »Naj dodam, da sta Noah in Matteo zadnji dan celo žrtvovala določene točke, da bi pomagala sotekmovalcema Lisi in Vittoriu ohraniti visoko uvrstitev. To tudi kaže, da v ekipi prevladuje zelo dobro vzdušje,« je še dejal Antonaz.

Naveza Barbiero/Mioni si je s 23. mestom tudi prislužila vpoklic v državno reprezentanco.

