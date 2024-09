Primož Roglič četrtič osvojil Vuelto

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je skupni zmagovalec dirke po Španiji. To mu je uspelo četrtič v karieri, potem ko je bil najboljši še v letih 2019, 2020 in 2021. Zadnjo etapo, včerajšnjo 24,6 km dolgo vožnjo na čas v Madridu, je 34-letni Kisovčan sklenil na drugem mestu. Slavil je Švicar Stefan Küng.

V kronometru je slavil Küng (Groupama-FDJ), sicer specialist za vožnjo na čas. Kljub temu je šele prvič slavil v etapah tritedenskih dirk. Na koncu je imel 31 sekund naskoka pred skupnim zmagovalcem Vuelte Rogličem in 42 sekund pred Italijanom Mattio Cattaneom (Soudal Quick-Step).

Roglič je tudi zadnji test na Vuelti odpeljal solidno, stopnjeval ritem proti koncu in ga sklenil na visokem drugem mestu prepričljivo pred ostalimi tekmeci v boju za skupni seštevek. V njem je za 2:36 minute ugnal Avstralca Bena O’Connorja (Decathlon AG2R), tretjeuvrščeni Španec Enric Mas (Movistar) pa je zaostal 3:13 minute.

Kisovčan je četrtič postal zmagovalec Vuelte. S tem se je na večni lestvici na vrhu pridružil rekorderju Špancu Robertu Herasu (2000, 2003, 2004, 2005). Za zasavskega orla je ta zmaga že 22. na večdnevnih dirkah, skupno pa 88. v karieri. Zgolj na španskih tleh je zabeležil 33 zmag, od tega 15 etapnih na Vuelti.

Na letošnji dirki je bil Roglič najboljši v četrti, osmi in 19. etapi. Po tej je znova prevzel rdečo majico vodilnega, potem ko je vse od šeste etape lovil zaostanek 4:51 minute za v tem času vodilnim O’Connorjem.