Priznanje Borisu Jelaviču za delo v Sloveniji in pri nas

Letošnji nagrajenec Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije (DOTS) je kanalski trener Boris Jelavič »Gento«, ki ga pri nas poznamo predvsem kot enega izmed prvih trenerjev Mateja Cernica. V svoji več kot 40 letni trenerski karieri se lahko pohvali z zavidljivimi dosežki v Sloveniji in seveda tudi pri nas, saj je vodil mladinske ekipe v več slovenskih klubih na Goriškem. Kot vsak Kanalec se je zgodaj zastrupil z odbojko. Veliko je dosegel že kot igralec Kanala, kasneje pa kot trener. V Sloveniji in Italiji je osvojil kar 17 mladinskih naslovov.

Več let je trenersko delo opravljal v vseh mladinskih kategorijah slovenskih odbojkarskih reprezentanc. Trenutno nadaljuje svoje poslanstvo pri matičnem klubu Salonit Anhovo z mlajšimi selekcijami. V enem naših pogovorov je med drugim povedal, da pri svojem delu zahteva red in disciplino, od rezultata pa je pomembnejši tehnični in taktični razvoj igralcev in igralk.