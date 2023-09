Odbojkarji Poljske so novi evropski prvaki. V finalu v Rimu so gladko s 3:0 ( 20, 21, 23) premagali branilce naslova, Italijane. Za Poljsko je to po letu 2009 drugi evropski naslov, z zmago pa so se Italijanom, ki ostajajo pri sedmih zlatih odličjih, oddolžili za lanski poraz na svetovnem prvenstvu na Poljskem.

Poljaki, ki so v polfinalu ugnali tudi Slovenijo, so do zmage prišli lažje, kot je marsikdo pričakoval, nekaj negotovosti je ponudil le tretji niz.