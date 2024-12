»Prvenstvo je zelo izenačeno, lahko pa pridemo daleč«

​​​​​​Jan Feri že drugo leto zapored igra za odbojkarskega A2-ligaša Ravenno. 20-letni goriški krilni napadalec (letnik 2004) si je z vestnim treniranjem prislužil zaupanje trenerja in zdaj že nekaj tednov igra v standardni postavi. Za odlično sezono v letu 2024, ki jo je kronal poleti s srebrno kolajno na evropskem prvenstvu under 22 z italijansko izbrano vrsto, je med drugim med nominiranci za nagrado naš športnik. Izkazal se je tudi na zadnji tekmi Ravenne proti Catanii, kjer je z ekipo pripravil preobrat po zaostanku z 2:0 v nizih. »V težave smo jih spravili s servisom, tako da njihova igra ni bila več tako dobra kot v prvih dveh setih. Na koncu nam je uspelo zmagati,« je o sobotnem uspehu dejal Feri.

Že od začetka sezone dobivate več priložnosti za igro, v zadnjih krogih igrate v standardni postavi. Ste zadovoljni z minutažo, ki vam je namenjena v letošnji sezoni?

Absolutno sem. V začetku sezone sem vedel, da ne bom začel v standardni šesterki. Sem si pa to postavil za cilj. Tudi trener mi je že na začetku dejal, da imam potencial, da v teku leta to dosežem. S trdim delom mi je uspelo, zato sem zelo zadovoljen. Po dobrem letu in poletni reprezentančni akciji, kjer sem veliko treniral, se mi vse to zdaj obrestuje. Trener mi zaupa, zdaj sem zadnje tri tekme igral v standardni postavi, kar je zame veliko zadoščenje.

Letos ste pri Ravenni zamenjali trenerja, ekipo vodi Antonio Valentini. Se je zato spremenil tudi način treningov?

Res je nekoliko drugače. Z novim trenerjem sem zelo zadovoljen, ker je tehnično zelo podkovan in se zavedam, da sem veliko napredoval od začetka leta. Imam občutek, da treniramo več in bolj intenzivno kot lani. Razlika je na primer v tem, da dajemo veliko več pozornosti številkam in statistiki. Po tekmi pogledamo odstotke v vseh elementih igre in potem delamo na tem, kar je še treba izpiliti. Lani smo temu posvečali manj pozornosti.

V nedeljo vas čaka zadnji krog pred koncem prvega dela, trenutno ste na drugem mestu. Prvenstvo je še zelo dolgo, pa vendar: kaj lahko po vašem mnenju letos doseže Ravenna?

To je težko vprašanje, saj je prvenstvo zelo izenačeno. Vsak krog se lahko zgodi karkoli. Tudi najslabša ekipa lahko premaga najboljšo. Nivo se je v primerjavi z lansko sezono zvišal. Lani so bile nekatere ekipe znatno slabše od ostalih, letos je bolj izenačeno. Mislim, da lahko pridemo daleč, a bomo videli v nadaljevanju sezone, v kakšni formi bomo. Poskušali bomo priti čim više, čeprav bo pot dolga in strma.