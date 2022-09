Razglašeni Slovenci zasluženo izpadli

Končala se je pot slovenskih košarkarjev na evropskem prvenstvu. V zadnjem četrtfinalnem obračunu v Berlinu so branilci naslova zasluženo izgubili proti Poljski s 87:90. Sloveniji je bila usodna slaba igra v prvem polčasu, ki so ga Poljaki dobili kar z 58:39. V tretji četrtini so se Sekuličevi varovanci vrnili v igro in povsem izničili zaostanek, v uvodnih minutah zadnje četrtine pa celo povedli. A Poljaki so pokazali večjo željo po zmagi, Slovenci pa so naredili preveč naivnih napak. Bili so tudi zelo živčni in to na koncu drago plačali. Zadnje minute je na klopi presedel prvi zvezdnik ekipe Luka Dončić, ki je v 37. minuti zakrivil peto osebno napako.

V izdihljajih tekme so se sicer Slovenci skorajda čudežno vrnili v igro, z osmih točk znižali zaostanek na tri in imeli v rokah celo žogo za izenačenje. Zadnji Prepeličev napad pa se ni izšel, tako da so se na koncu zasluženega preboja v polfinale veselili Poljaki. Za Poljsko je bil najbolj učinkovit Ponitka s 26 točkami, ki je zbral tudi 16 skokov in 10 asistenc, po 16 točk pa sta dodala Slaughter in Sokolowski. V slovenskem taboru je bil najboljši strelec Vlatko Čančar z 21 točkami, kapetan Goran Dragić pa jih je prispeval 17. Pri 14 točkah se je tokrat ustavil Dončić, ki je imel sicer še 11 skokov in 7 asistenc.

Spored petkovih polfinalov: 17.15 Poljska – Francija, 20.30 Nemčija – Španija