Roglič napadel in pridobil dobre pol minute

Irski kolesar Eddie Dunbar (Jayco AlUla) je zmagovalec 11. etape dirke po Španiji v okolici Padrona, dolge 166,5 km. Slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-Hansgrohe) je po napadu na zadnjem vzponu pridobil dobre pol minute v primerjavi z vodilnim na španski pentlji, Avstralcem Benom O'Connorjem (Decathlon AG2R La Mondiale).

V skupni razvrstitvi Vuelte ima O'Connor zdaj še 3:16 minute prednosti pred Rogličem, na tretje mesto pa se je prebil Španec Enric Mas (Mas), ki je uspešno sledil Rogličevemu napadu in po novem zaostaja 3:58 minute. Kolesarje jutri čaka nova razgibana etapa, 12. jih bo popeljala na 137,4 km dolgo pot od Ourenseja do Manzanede. Zanimiv bo predvsem zaključek, saj se bodo kolesarji podali na 15,9 km dolg vzpon (4,7 %) do ciljne črte.