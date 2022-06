Roglič prevzel vodstvo na dirki Criterium du Dauphine

Slovenski kolesar Primož Roglič (Jumbo Visma) je prevzel vodstvo po predzadnji etapi kolesarske dirke Criterium de Dauphine. Etapo je dobil Španec Carlos Verona (Movistar), ki je v cilj prišel 13 sekund pred Rogličem ter 25 pred drugim kolesarjem Jumbo Visme, Dancem Jonasom Vingegaardom. Na 134,8 km dolgi etapi med Saint-Chaffreyjuem in Vaujanyjem, kjer so se kolesarji povzpeli tudi na »stara znanca« s Toura, Col du Galibier (2642 m) in Col de la Croix de Fer (2067 m), je Roglič izkoristil priložnost in se dan pred koncem utrdil na vrhu.

Dirka se bo končala v nedeljo s 138,4 km dolgo etapo med Saint Alban Leyssejem in gorskim ciljem na Plateau de Solaisonu.