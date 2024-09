Roglič s skupino najboljših, Landa odpisan

Španski kolesar Urko Berrade je zmagovalec 18. etape dirke po Španiji od Vitorie do Maestuja (179,3 km). Najboljši je bil iz skupine ubežnikov, domači ekipi Kern Pharma pa je s tem zagotovil tretjo etapno zmago. Slovenski as Primož Roglič je ciljno črto prečkal v skupini najboljših, iz igre za skupno zmago pa je odpadel Španec Mikel Landa.

V skupnem seštevku po na koncu vseeno razburljive 18. etape ni prišlo do sprememb na prvih štirih mestih. Avstralec Ben O’Connor (Decathlon AG2R), ki je sicer malce izgubil stik na zadnjem kategoriziranem klancu, a se kasneje vrnil, ima še naprej pet sekund naskoka pred Rogličem (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Tretji je Španec Enric Mas (Movistar) z zaostankom 1:25 minute, medtem ko četrti Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) zaostaja 1:46 minute. Prav Ekvadorec se je z napadom otresel do danes petouvrščenega Španca Mikela Lande (Soudal Quick-Step), ki je nato izgubil več minut.

Etapa je bila zaradi razmeroma razgibane trase pisana na kožo ubežnikom. Teh je glavnina na čelo spustila kar 42, a je vse skupaj zamudila domača baskovska ekipa Euskaltel-Euskadi. Ta je nato lovila beg in poskusila nekaj kolesarjev priključiti na čelo dirke, a jim to ni uspelo.

Kasneje se je stanje v glavnini umirilo, prednost je narasla, ubežniki pa so v zahtevnejši drugi polovici trase obračunali za etapno zmago. Napadi so si sledili eden za drugim, z enim od zadnjih na krajšem klancu nekaj kilometrov pred ciljem pa je do sploh prve zmage v karieri prišel 26-letni Berrade.

Drugo mesto je osvojil Švicar Mauro Schmid (Jayco AlUla), tretje pa še en kolesar Kern Pharme Pau Miquel Delgado. Za špansko ekipo, ki je dobila posebno povabilo za nastop na domači pentlji, je to že tretja etapna zmaga, potem ko je dvakrat kot ubežnik slavil Pablo Castrillo v 12. in 15. etapi.

V ozadju sicer ni bilo pričakovati boja med najboljšimi, a je noge pretegnil predvsem Carapaz. S sabo je odpeljal Rogliča, Masa, O’Connorja in še nekaj drugih, medtem ko je odpadel Landa. V etapi je izgubil več kot tri minute in ostal brez boja bodisi za skupno zmago bodisi stopničke. Pred današnjo etapo je v seštevku na petem mestu zaostajal 2:18 minute.

Roglič je ciljno črto prečkal z najboljšimi 6:40 minute za zmagovalcem, nikoli pa ni bil v težavah niti na najtežjem delu današnje trase, na klancu Puerto Herrera (5,6 km/ 8,4 %) 45 km pred ciljem. Jutri in v soboto sta na sporedu etapi, ki mu prav gotovo ustrezata, v nedeljo pa kronometer, na katerem je prav gotovo eden od favoritov.

V petek bo na sporedu 19. etapa z zahtevnim zaključnim klancem. Kolesarji bodo pot ob 13.29 začeli v Logronu, končali pa okoli štiri ure kasneje po strmem vzponu na Alto de Moncalvillo.