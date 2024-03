S plavanjem do dobre forme (video)

Plavanje predstavlja človekovo obvladovanje vode z lastnimi silami. Učinkovito plavanje je v večji meri odvisno od plovnosti našega telesa v vodi. Plovnost je odvisna od specifične mase telesa in vode ter od dveh sil hidrostatičnega izvora. Telo je plovno, če je specifična masa telesa manjša od specifične mase vode. Specifična masa telesa je odvisna od posameznika. Kdor ima več maščobne mase, bo imel tudi manjši delež specifične mase, to pomeni, da bo bolj ploven. Pri mišičastih in koščatih ljudeh, ki imajo torej težje mišice in kosti, je specifična masa telesa večja, zaradi tega njihove okončine in trup tonejo. Plovnost ima več pozitivnih učinkov na naše telo. Sprva zmanjšuje navpični pritisk na sklepe, torej so ti manj obremenjeni kot pri teku ali drugih dejavnostih na kopnem. V vodi lahko posameznik izvede več funkcionalnih gibov, ki jih težko opravi na kopnem. Poleg tega je izvedba teh gibov lažja, prav zaradi že omenjene specifične mase telesa. Gibe, udarce in zavesljaje, lahko posameznik naredi popolnoma nadzorovano. Plavanje je harmonični šport, ki varno razvija in oblikuje naše telo. S tovrstno dejavnostjo v glavnem razvijamo vzdržljivost, koordinacijo, moč, hitrost in delno tudi gibljivost. Pri začetnikih je morda največji problem koordinacija, in sicer usklajeno delo rok in nog, kasneje pa še dihanje. Pravilno in pravočasno vdihovanje in izdihovanje sta ključnega pomena pri vseh plavalnih tehnikah, saj nam omogočata neprekinjeno gibanje. Optimalno dihanje izboljšuje našo aerobno zmogljivost. Za učinkovito plavanje potrebujemo tudi močno telo. Pri vsaki plavalni tehniki se v večji meri aktivirajo naslednje mišice rok, trupa in nog: velika hrbtna mišica, velika prsna mišica, troglava nadlaktna mišica, velika okrogla mišica, hrbtne in trebušne mišice, štiriglava stegenjska mišica in velika zadnjična mišica. Te lahko razvijamo z različnimi metodičnimi postopki plavanja ali izvajamo specifične vaje za moč na suhem. Pri razvijanju moči bomo več pozornosti posvetili vajam za zgornje okončine. Posebno pozornost bomo posvetili tudi razvoju mišic trupa, ki zagotavljajo stabilnost med plavanjem in tako preprečujejo rotacije telesa ter posledično trošenje energije po nepotrebnem. V telovadnici ali doma lahko izvajamo različne potiske in potege na trenažerjih, s pripomočki ali pa z elastikami. Za razvoj trebušnih in hrbtnih mišic lahko uporabimo nešteto vaj z lastno težo. Že simulacija udarca tehnike prsno je lahko odlična vaja za začetek. Za razvoj mišic spodnjih okončin pa lahko izvajamo različne počepe. Večina plavalcev zaključi ogrevalni del prav s krepilnimi vajami z lastno težo. Vrhunski plavalci pa moč trenirajo ločeno v fitnesu. Nekaj koristnih vaj za razvoj specifične moči v plavanju najdete v spodnjih videoposnetkih.