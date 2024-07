Sanje malega Mattie so se uresničile. Fant, ki mu je Tadej Pogačar med zmagovitim vzponom na Monte Grappo v predzadnji etapi italijanskega Gira predal bidon, se je srečal s slovenskim kolesarskim asom. Pogačar je z avtogramom »overovil« podarjeni bidon, mu podpisal kapo Tadejeve kolesarske ekipe UAE Team Emirates ter se z njim prijazno nastavil za »zgodovinsko fotografijo«, kot jo je poimenoval presrečni Mattia.

Zgodilo se je pretekli petek popoldne v Firencah, dan pred prvo etapo letošnjega Tour de France. Po prvotnem načrtu sta nameravala Mattia in njegov oče Simone pričakati Pogačarja na cilju prve etape v Riminiju z upanjem, da bi tam, ali pa pred začetkom druge etape v Cesenaticu, slovenski kolesarski as podpisal še nedotaknjeni bidon z Monte Grappe. Zavrtelo pa se je drugače.

Pogačar je vedel za njegov prihod, v slovenskem časopisu je prebral članek o njem, tisti dan pa je bil zanj tako natrpan z raznimi obveznostmi – intervjuji, masažo in sponzorskimi dogodki – da si ni mogel odščipniti nekaj minut za snidenje s svojim mladim navijačem. Organizatorji so Mattio »potolažili« z ogledom avtobusa ekipe UAE Team Emirates. Tam se je fant srečal s španskim mehanikom Estebanom, tistim, ki je med vzponom predal Pogačarju bidon. Takoj ga je prepoznal in stisnil v objem. Zanimiv je bil tudi ogled velikega kombija s kuhinjo, v katerem kuharski mojster pripravlja hrano kolesarjem ekipe. Le-ti med krožnimi dirkami jedo izključno, kar kuhar pripravi zanje, da bi tako na minimum znižali možnost zastrupitve zaradi slabe prehrane, kot se je zgodilo angleškemu kolesarju Marku Cavendishu, ki je med prvo etapo zaradi želodčnih motenj zaostal za dobre pol ure. Naključje je hotelo, da je prav kolesar Astane v petek popoldne privozil s kolesom tam mimo, tako se je Mattia fotografiral z njim in sprinterski zvezdnik mu je podaril še svoj bidon.

Ko je že vse kazalo, da se bo moral fant »zadovoljiti« z njim, se je pred avtobusom UAE Team Emirates prikazal Tadej Pogačar. »Ko sem ga ugledal, so se mi noge zatresle,« je v nedeljo zvečer po telefonu pripovedoval Mattia. Približal sem mu je, Tadej ga je očitno prepoznal, se mu nasmehnil in ga vprašal: »Kako si?«

»Moj sin je bil takrat v devetih nebesih,« se je srečanja spominjal oče Simone. Pogačar je takoj privolil v avtogram na bidonu, podpisal mu je tudi kapo ekipe UAE Team Emirates. Mattia je izročil slovenskemu kolesarskemu asu svoje darilo, dres kolesarskega kluba Cycle Team Cassola 2000 s podpisi vseh njegovih mladih kolesarjev in njegovim posvetilom. Tudi oče Simone je prinesel Pogačarju posebno darilo: veliko 6-litrsko steklenico penine prosecco - vinski izvedenci ji pravijo »matuzalem« - s fotografijo predaje znanega bidona med kolesarjem in fantom na etiketi. Steklenica je morala – žal - ostati v leseni darilni vinski škatli, kajti zaradi sponzorskih obveznosti slovenski kolesar »ne sme piti drugih vin«.