Še dva dni za ... Postani fit

Če se še niste odločili, imate še dva dni časa. V petek bo fitnes trenerka Gina Lazarević in njen strokovni štab izbral nekaj srečnih kandidatov, ki bodo v prihodnjih šestih mesecih hujšali in izoblikovali telo v pričakovanju poletja. Akcija Postani fit tudi ti se bo začela v ponedeljek, 6. februarja, in zaključila 6. julija. Trenirali boste trikrat tedensko v Fitnes Planetu v Sežani pod taktirko glavne trenerke Gine Lazarević, ki ji bosta pomagala repenski trener Andrej Guštin in Nik Figek.

Prijavite se lahko preko elektronske pošte ginalazarevic.fitnes@gmail.com ali pa pokličete na telefonsko številko: 00386 51625391. Pohitite, saj imate na dlani edinstveno priložnost, da spremenite stil življenja. V boljše seveda.