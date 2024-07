Še večja pozornost mladinskemu pogonu

Pri AŠZ Jadran se vneto pripravljajo na začetek nove sezone. Med poletjem se je Jadranovo vodstvo v veliki meri posvetilo tudi okrepitvi mladinskega sektorja, za katerega bodo po novem skrbeli Jan Gregori, Boris Stopar in novinec v odboru Daniel Batich. Še vedno bo zraven tudi Andrej Vremec, ki bo vodil Kontovelovi ekipi v starostnih skupinah U13 in U14.

V sezoni 2024/25 bo imel Jadran svoje ekipe v treh deželnih mladinskih ligah. Ekipo U15 v prvenstvu gold bo vodil Francesco Peric, ekipo U17 v prvenstvu »eccellenza« Nicholas Bazzarini, ki bo tudi trener Jadranove članske ekipe v meddeželni B-ligi, ekipo U19 v prvenstvu gold pa slovenski trener Rok Heiligstein, tudi Bazzarinijev pomočnik pri članih. Za atletsko pripravo bosta skrbela izkušeni Tiziano Vidoni in mlada repenska kineziologinja Mateja Tavčar, ki je pred kratkim opravila izpit za kondicijskega trenerja.

Tudi na igralskem kadru je prišlo do pomembnih okrepitev. Jadranov dres bodo po novem oblekli trije Slovenci, ki so doslej igrali za Pallacanestro Trieste. To so Ivan Gulič (2006), Peter Gulič (2008) in Matej Salvi (2009). Starejši izmed bratov Gulič bo treniral tudi s člansko ekipo, v kateri si bo skušal izboriti svoje mesto. Med poletjem je k Jadranu na preizkušnjo prišlo kar 16 mladih italijanskih košarkarjev, trenerska trojica Peric-Bazzarini-Heiligstein pa je po ostri selekciji izbrala le štiri najbolj perspektivne. Iz Azzurre prihaja Lorenzo Ciacchi (2009), iz San Vita Giacomo Zini (2009), iz Pallacanestra Trieste pa Giacomo Sabadin (2008) in Giuseppe Deangeli (2007), brat kapetana tržaškega A-ligaša Lodovica Deangelija.