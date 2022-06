Italijanska košarkarska izbrana vrsta je trenutno velika neznanka, najbrž pa je sestava ekipe le začasna, saj so upravičeno odsotni nekateri zvezdniki dveh najboljših in najbogatejših klubov, Armanija iz Milana in Virtusa Segafredo iz Bologne, ki sta šele prejšnjo soboto sklenila prvenstvo.

Takoj po tekmi in osvojenem naslovu se je v Trst odpravil novi italijanski selektor Gianmarco Pozzecco, ki je bil v Milanu pomočnik trenerja Ettoreja Messine. Tržačan bo danes dočakal krstni nastop na reprezentančni klopi, potem ko so ga na to mesto imenovali v začetku junija. Italijanska košarkarska zveza Fip se je namreč nekoliko nepričakovano odločila, da le tri mesece pred začetkom evropskega prvenstva odslovi dosedanjega selektorja Mea Sacchettija, razlog za to pa je bil osebni spor s predsednikom zveze Giannijem Petruccijem.

Italija bo tako nastopila v okrnjeni postavi, saj bodo manjkali vsi igralci, ki so okusili ligo NBA oziroma Luigi Datome, Nicolò Melli, Marco Belinelli in Danilo Gallinari. Za te tudi še ni jasno, če bodo nastopili na evropskem prvenstvu, saj se je lanskih olimpijskih iger v Tokiu, na katere se je Italija uvrstila s presenetljivo zmago v Beogradu proti Srbiji, od navedene četverice udeležil le košarkar moštva Atlanta Hawks Gallinari.