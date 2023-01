Sinigoi do drugega rezultata v slalomu na poti v reprezentanco

Tekmovalka SK Devin Caterina Sinigoi je na tretjem slalomu veljavnem za razvrstitev Gran Premio Italia v kraju La Thuile v Dolini Aoste osvojila končno 10. mesto. Med mladinkami, ki tudi tekmujejo za GPI, je bila sicer šesta: to je za Sinigoievo drugi uporabni rezultat v skupni razvrstitvi pokala GPI, ki najboljšim smučarkam po sedmih tekmah slaloma in veleslaloma odpira vrata v reprezentanco. Za končno razvrstitev upoštevajo štiri najboljše izide v vsaki disciplini, po treh tekmah jih ima Sinigoi dva v slalomu (na prvi tekmi je zmagala, na drugi odstopila, tretja pa je bila današnja) in enega v veleslalomu, 14. mesto.

Po prvem spustu je bila še ne 20-letna smučarka sicer šesta, v drugem pa je zaradi razrite proge zaradi novozapadlega snega smučala preveč previdno in zaostala. Sotekmovalka pri SK Devin Beatrice Rosca je bila 16. Na istem prizorišču bosta jutri in v petek še dva veleslaloma veljavna za GPI.