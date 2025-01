Sinner vse bolj trdno na vrhu lestvice

Južnotirolski teniški as Jannik Sinner je ubranil maksimalno število točk ob zmagi na odprtem prvenstvu Avstralije in ostaja prvi na posodobljeni lestvici ATP. Pred drugouvrščenim Nemcem Alexandrom Zverevom, ki ga je ugnal v finalu Melbourna, ima 3695 točk naskoka.

Sinner je v Melbournu branil 2000 točk po lanski zmagi ter jih z naslovom tudi ubranil in ostal pri 11.830 točkah.

V prvi deseterici je prišlo do nekaj sprememb. Za mesto sta se povzpela Norvežan Casper Ruud in poškodovani Srb Novak Đoković, ki sta zdaj peti oziroma šesti igralec sveta. Dve mesti nižje je zdrsnil Rus Danil Medvedjev, ki se je v Avstraliji poslovil v drugem krogu. Prvič je med najboljšo deseterico v karieri skočil Američan Tommy Paul. Pridobil je dve mesti in je deveti.

Od Slovencev je najvišje ostal Bor Artnak, ki je izgubil 23 mest in je 447. igralec sveta. Med najboljšimi 1000 igralci so še trije Slovenci.

Reprezentanco pod vodstvom Grege Žemlje konec tedna v Velenju čaka nastop za obstanek v drugi svetovni skupini Davisovega pokala proti Indoneziji. Selektor Grega Žemlja je v ekipo povabil Artnaka, Filipa Jeffa Planinška (746. ATP), Jana Kupčiča (988.), Sebastiana Dominka (1061.) in Matica Križnika (1162.).