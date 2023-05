Sirenin jadralec potuje na SP in EP 420

Sirenin jadralec Noah Barbiero (2007) si je s sotekmovalcem Matteom Mionijem (2008) iz sosednjega kluba SVBG priboril nastop na svetovnem in evropskem prvenstvu U17 v mladinskem razredu 420. Na zadnji državni regati v kraju Campione pri Gardskem jezeru sta s skupnim 12. mestom (tudi dve 4. in dve 7. mesti) med 93 italijanskimi dvojci potrdila mesto med potniki. Na končni jakostni lestvici sta se med posadkami U17 po treh regatah (Lerici, Formia in Garda) uvrstila na visoko 3. mesto med U17, absolutno pa sta bila 18. »Cilj sta skratka celo presegla,« je rezultat ocenil koprski trener Matjaž Antonaz, ki deluje pri SVBG, kjer jadralca trenirata. Spomnimo, da sta Barbiero in Mioni v dvojec prestopila iz optimista šele novembra meseca.

Evropsko prvenstvo bo med 3. in 10. julijem na Poljskem, v Španiji v Alicanteju pa bodo podelili svetovne naslove v najštevilnejši mladinski klasi.

Na obeh prvenstvih bo nastopala v dvojcu tudi slovenska jadralka Aurora Ambrož iz kluba Adriaco, jadralcema Čupe Janu Grahonji in Jaši Valič pa preboj med najboljše ni uspel. V zadnji regati sta bila 64. med italijanskimi dvojci, na jakostni lestvici pa sta končala 33. med U17.