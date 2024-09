SK Devin čil in zdrav petdesetletnik

Smučarski klub Devin se je letos srečal z Abrahamom. Devinovci bodo častljivo okroglo obletnico proslavili danes zvečer od 19.30 dalje v kulturnem domu Iga Grudna v Nabrežini. Slavnostni večer športnega društva, ki so ga ustanovili leta 1974, bo vodil Evgen Ban. »V osrednjem delu bomo podelili priznanja najzaslužnejšim članicam in članom, odbornikom, trenerjem in tekmovalcem. Nato pa bomo predstavili knjigo Dvajset uspešnih sezon, ki jo je uredila naša odbornica Nadja Kralj,« je napovedal predsednik SK Devin Matija Gregori, ki je, kot je dodal, trinajsti predsednik društva. Pred njim se jih je zvrstilo dvanajst. Prvi je bil Ivo Legiša. »Nova publikacija je pravzaprav nadaljevanje knjige, ki jo je pred dvajsetimi leti uredil naš odbornik Franc Briščak. Prva knjiga je zaobjela prvih trideset Devinovih let. Poleg smučanja ne smemo pozabiti, da je Devin imel takrat tudi skiroll sekcijo, kolesarsko in tudi kajakaško sekcijo. Poleg planinske, ki so jo spet oživeli leta 2020 in je zdaj zelo uspešna,« je dodal predsednik Devina, ki skupno šteje nad štiristo članov.

